The World of Snowboarding – anon

Die Goggles und Helme von anon sind euch wahrscheinlich allen bekannt, doch wie sieht's mit der Geschichte des Brands aus?

anon

Ben Ferguson sending it! | © anon/Blotto

anon ist eine Tochterfirma von Burton, der Traditionsmarke aus Vermont. Ihr Sortiment konzentriert sich auf Goggles und Helme und den Ansatz, Design, Style und Funktionalität immer weitervoranzutreiben. Dabei steht sie der Konkurrenz auf einem heiß umkämpften Markt mit lauter Big Playern in nichts nach, denn ihre Produkte funktionieren und werden von den eigenen Teamfahrern in allen Terrains eingesetzt. anon ist jedoch keine laute Marke, deshalb haben wir euch zusammengetragen, was man über das Brand wissen sollte.

Bei der Größe einer Firma wie Burton, ihrer Position ganz oben im Snowboard-Markt und dem ohnehin schon vielfältigen Produktsortiment, das von Boards, Boots und Bindungen über Outerwear wie Accessoires und Protektoren reichte, war es nicht weiter verwunderlich, dass sie irgendwann auch damit anfangen würden, eigene Goggles herzustellen. Nicht alle ihrer Teamfahrer hatten Goggle-Sponsoren, und bevor bevor diese mit irgendwelchen Brillen fahren mussten, machte man sich lieber daran, eigene zu entwickeln, die dem Standard des Marktes entsprechen sollten und somit eine echte Alternative darstellten.

>> anon Optics – die Firma wird gegründet

Ein Anfang mit Weitblick

2001 war es dann soweit: anon Optics wurde ins Leben gerufen. Zunächst umfasste das Sortiment des jüngsten Burton-Zuwachses nur Brillen, doch schon bald wurde "Red", jenes 1996 gegründete Label, unter dem bisher Helme und Protektoren angesiedelt waren, in anon eingebunden. Heute laufen unter dem Namen anon alle Helme und Brillen aus dem Hause Burton. Das Brand wurde ins Leben gerufen, da man die Notwendigkeit sah, die Fahrer ohne Goggle-Sponsor zu versorgen, also war es nur folgerichtig, von Tag eins an ein eigenes Team aufzubauen.

Neu war bei diesem Ansatz, dass anon auch die Fühler in Richtung Skifahren ausstreckte und ein eigenes Ski-Team aufbaute. Die Freeskier, die sich ihrerseits vom traditionellen Skifahren abwenden, schienen gut in die Markenphilosophie zu passen. Auf der Seite der Snowboarder gab es einen Fahrer, der noch heute auf vielen Listen der wichtigsten Snowboarder und vor allem Snowboard-Filmemacher auftaucht: David Benedek. Er, der eigentliche Erfinder des Couble Cork, war von Anfang an dabei und blieb es bis zum Ende seiner aktiven Karriere. Doch auch Namen wie Nico Croz, Annie Boulanger, Bode Merrill, Kelly Clark (immerhin die erfolgreichste Contest-Fahrerin überhaupt), Anna Gasser, Ben Ferguson und Marko Grilc zeugen von der Bedeutsamkeit des Teams. Dass die meisten Pros aus dem Team auch für Burton fahren, ist nachvollziehbar, aber nicht zwingend.

Manuel Diaz ist badass. Anders kann man seinen Style nicht beschreiben | @ anon/Blotto

Goggles und Helme unter einer eigenen Brand zu produzieren, war ein Schritt, der absolut Sinn machte, denn auch wenn anon in einer Zeit gegründet wurde, in der sich Snowboarden auf dem absoluten Höhepunkt seines kommerziellen Erfolges befand und Burton leicht Absätze mit Burton-Goggles hätte machen können, so dachte man vielleicht auch schon an die Jahre, in denen der Boom zurückgehen würde. Eine Zeit, in der die Wintersporttouristen nicht mehr unbedingt mit Snowboarden in Verbindung gebracht werden wollten, sondern eine Marke bevorzugen würden, die breiter ausgerichtet ist. Als der Boom dann wirklich begann abzuschwächen und man auch im Snowboarden realisierte, dass der Traum vom ewigen Wachstum leider ein Märchen ist, konnte sich anon ohne Image-Verlust auf eine breitere Kundschaft einstellen. Denn mit dem Design und Style, aber vor allem dank der Technologie der anon-Produkte, fanden nicht nur Snowboarder Zugang zu der Burton-Tochter.

>> Ein Team ist gut, doch auch die technologische Entwickung muss passen

Technologische Highlights

Zu den Highlights aus den letzten Jahren gehört die Verwendung der Mips-Technologie, eine Neuerung im Helm-Sektor, die durch Beweglichkeit der äußeren Hülle und Starrheit der inneren das Verletzungsrisiko bei Stürzen auf den Kopf erheblich gesenkt hat, sowie die G-Form RPT (Reactive Protection Technology), die bei Schlägen auf den Kopf wie eine flexible Rüstung funktioniert und sobald die Kraft der Einwirkung vorüber ist wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt. Bei den Goggles waren es die beiden hauseigenen Entwicklungen MFI und MagnaTech. MFI steht für Magnetic Facemask Integration, dank ihr ist es möglich, eine Gesichtsmaske mittels Magneten direkt an der Goggle zu befestigen, sodass kein Freiraum im Gesicht entsteht, der Wind und Wetter ausgesetzt ist. MagnaTech hat, wie der Name vermuten lässt, ebenfalls mit Magneten zu tun. Diese Technologie ermöglicht das Wechseln der Scheiben durch einfaches Abziehen und Ansetzen, gehalten werden sie durch Magnete. Ein System, das sich auch problemlos mit Handschuhen bedienen lässt und dafür entwickelt wurde, sich schnell den Bedingungen am Berg anpassen zu können. anon wird auch in Zukunft mehr als nur Snowboarder mit bestmöglicher Sicht versorgen, doch wen das noch stört, dem kann nicht geholfen werden. Solange die Produkte und Designs weiter in diese Richtung gehen, die das Brand in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten eingeschlagen hat, können wir beruhigt nach vorne schauen.

anon – Prime & M2

Die M2 mit Magna Tech™ | © anon

Es gibt ein paar Teile deiner Ausrüstung, die schnell darüber entscheiden, ob du einen guten oder einen schlechten Tag am Berg haben wirst. Besonders dann, wenn die Temperaturen niedrig sind, Wolken aufziehen und es anfängt zu schneien. Die richtige Goggle dabei zu haben spielt eine wichtige Rolle, denn sie schützt deine Augen und ein Teil deines Gesichts nicht nur vor der Kälte, sondern sorgt dafür, dass du den Durchblick behältst und mitbekommst, wo du entlangfährst. Die "M2" von anon gibt dir alle Features, die du benötigst. Der Rahmen aus Polyurethan sorgt für minimales Gewicht, die Belüftungskanäle wirken aktiv dem Beschlagen entgegen und halten die sphärischen Scheiben frei. Was die "M2" jedoch am meisten von anderen Brillen unterscheidet, ist das "Magna Tech"-Scheibenwechselsystem, das dir das Wechseln der Scheibe durch Magnete besonders einfach macht und der ebenfalls mit Magneten anbringbare Neckwarmer, der dein Gesicht vor Wind und Schnee schützt.

Farbe: Hiker Blue

Magnetisches Scheibenwechselsystem

Sphärische Scheiben

Preis: 220,- Euro

Und der passende Helm dazu: Prime | © anon

Im Zusammenspiel mit dem "Prime" hast du eine Kombination, mit der du bestens ausgerüstet bist, egal ob du durch den Park fliegst oder dich abseits der Pisten in den Powder aufmachst. Das Mips-System bietet durch seine unabhängig voneinander beweglichen Schalen besten Schutz bei schweren Schlägen auf den Kopf. Die innenliegende Schicht bleibt unbeweglich und stabilisiert den Kopf, während die äußere beweglich bleibt, um auch bei seitlichen Aufprällen voll zur Geltung zu kommen. Dank den 23 Belüftungsöffnungen wird die heiße Luft vom Kopf abgeleitet, so dass du nicht unnötig ins Schwitzen kommst. Die Ohrenschützer lassen sich abnehmen und mit Audio-Accessoires ausstatten.

Gewicht: 495 g

Farbe: Cracked Black

MIPS-System für bestmöglichen Schutz

Preis: 290,- Euro

