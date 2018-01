Jörg Angeli -

Hier findet ihr Infos zum Kurs, den Ridern sowie alle Ergebnisse.

Slopestyle Finals

Männer

Frauen

FIS Freeski Worldcup in Aspen Snowmass 2018

Der Freeski-Contest-Zirkus macht momentan Halt in Aspen Snowmass (Colorado, USA). Am Mittwoch ging bereits die Qualifikation in der Halfpipe über die Bühne. Die deutsche Fahrerin Sabrina Cakmakli schaffte dabei mit einem guten 81er Score den 6. Platz und damit den Sprung in das Finale am morgigen Freitag. Alle Ergebnisse aus der Halfpipe Qualifikation findet ihr auf der nächsten Seite.



Deutsche Slopestyler enttäuschen bei der Qualifikation

Nachdem Kea Kühnel sich beim letzten Weltcup in Frankreich bereits für die Olympischen Spiele 2018 qualifizieren konnten, hofften nun auch die Männer auf eine gute Platzierung sowie ausreichend FIS Punkte. Leider lief es in Aspen Snowmass für das gesamte Slopestyle Team nicht gut und keiner der Fahrer/innen konnte sich für das Finale am morgigen Samstag, den 13. Januar 2018, qualifizieren.

Hier die einzelnen Ergebnisse der deutschen Rider in der Übersicht:

Flo Preuss: 68.

68. Tobi Müller: 64.

64. Vincent Veile: DNS

DNS Kea Kühnel: 24.

Wir konnten die Qualifikation leider nicht live verfolgen, aber an den Ergebnissen kann man gut sehen, dass das Niveau in allen Heats unglaublich hoch gewesen sein muss. Am besten verdeutlicht dies wohl der Heat 4 bei den Männern: Der Österreicher Viktor Mossmann landete dort mit einem 91er Score auf dem 5. Platz und verpasste somit das Finale der besten 16.

Von den Teams zeigten vor allem die Amerikaner sowie die Schweizer starke Leistungen. Jeweils drei Rider dieser Länder schafften den Sprung in das Finale am Samstag. Publikumsliebling Henrik Harlaut ließ diesen Contest aus und jibbed sich dafür lieber durch den vor kurzem nach ihm benannten Snowpark in Andorra.

Frauen

Männer

Kreativer und fordernder Kurs in Aspen Snowmass

Der Kurs beim Slopestyle Worldcup in Aspen Snowmass hat in den letzten Tagen bereits in den sozialen Netzerken ordentlich die Runde gemacht. Wir haben für euch die besten Shots und Clips gesammelt.

Sobald die Ergebnisse aus der Qualifikation hier bei uns angekommen sind, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren. Wir drücken Team G die Daumen, gebt alles Boys & Girls!

Der Slopestyle-Weltcup Kurs in Aspen Snowmass

Frauen

Männer

Frauen

Männer

