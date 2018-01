Surf-Blogger gesucht!

Melanie Schönthier -

Bis zu 6 Monate durch Europa reisen, jeden Tag surfen und auch noch dafür bezahlt werden? Diesen Traumjob haben Pure Surfcamps zu vergeben! Sie suchen zwei Surf-Blogger, die Lust haben, von Surfcamp zu Surfcamp zu reisen und darüber zu berichten.

Verbringt den Sommer eures Lebens

2017 hatten Linda und Sean den Sommer ihres Lebens (hier könnt ihr nachlesen, wie sie den Traumjob an Land gezogen haben), und für 2018 suchen Pure Surfcamps zwei würdige Nachfolger: entweder ein Paar oder beste Freunde. Gemeinsam reist ihr drei bis sechs Monate durch Europa, besucht verschiedene Pure Surfcamps und berichtet über eure Erlebnisse auf eurem Blog und per Video. Ihr lernt dabei jede Menge interessante Persönlichkeiten kennen (zum Beispiel weltbekannte Quiksilver-Shaper, echte Surf-Größen und Musiker) und könnt natürlich jederzeit eurer großen Leidenschaft, dem Surfen nachgehen. Und das auch noch mit zwei nagelneuen Surfboards, Neoprenanzügen und GoPro – das alles gibt es nämlich gratis dazu. Genauso wie einen Einkauf im Münchner Quiksilver Store, wo ihr euch noch einmal richtig einkleiden könnt bevor die Reise losgeht. Und das Beste kommt noch: Pro Monat gibt es als Taschengeld 400 Euro pro Person!

Linda (links) war 2017 Summer of your Life-Blogger und hatte die Zeit ihres Lebens!

Traumjob: Surf-Blogger

Für dieses Traumleben müsst ihr natürlich auch etwas tun. Wobei die Jobanforderungen eher an Urlaub als an Arbeit erinnern. Ihr seid überall im Camp dabei – beim Beachvolleyball genauso wie in den Wellen oder bei der Party. Mehrmals pro Woche berichtet ihr dann in einem VLOG und BLOG über eure Erlebnisse und postet sie auf Instagram und Facebook. That's it!

Was muss ich tun, um Summer of Your Life Blogger zu werden?

Ihr habt noch bis zum 30. Januar Zeit, euch für diesen Traumjob zu bewerben. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein kurzes Video, einen Blogtext sowie eure Lebensläufe einzusenden. Die genauen Anforderungen und Kontaktdaten findet ihr hier. Unter allen Einsendungen werden dann etwa 10 Bewerber-Paare ausgewählt, die sich anschließend einem Online Voting stellen müssen. 4 Final-Paare werden dann zu einer einwöchigen Schulung nach München eingeladen (Pure zahlt Anreise & Unterkunft). Dort erstellt ihr den ersten Content. Aus den besten Beiträgen wählt die Jury ein Gewinnerpaar aus und im Mai startet ihr in den Sommer eures Lebens!

Viel Glück!

Ihr seid mindestens 18 Jahre alt, habt einen Führerschein Klasse B und ab Mai 2018 drei bis sechs Monate Zeit? Dann bewerbt euch für den Sommer eures Lebens!

