Die Basketballerinnen vom deutschen Meister TSV Wasserburg haben trotz einer Niederlage die nächste Runde im EuroCup erreicht. Die Mannschaft von Trainer Georg Eichler unterlag Umea Udominate Basket aus Schweden 82:83 (45:42), hat aber den zweiten Platz in der Gruppe H sicher und steht im Achtelfinale.

"Herzlichen Glückwunsch an ganz Wasserburg, vor allem auch an das Management und alle, die drumherum arbeiten, jetzt haben wir es geschafft", sagte Eichler: "Aber so ein Spiel zu verlieren, tut natürlich sehr, sehr weh." Im EuroCup, zweithöchster Europapokalwettbewerb hinter der EuroLeague, geht es Anfang Januar für Wasserburg weiter.