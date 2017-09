Meister Brose Bamberg hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart in der Basketball Bundesliga (BBL) gegen Bayern München klar verloren.

"Ich bin extrem verärgert. So wie wir heute gespielt haben, auch wenn es in der Preseason ist, dürfen wir nicht auftreten", sagte Trainer Andrea Trinchieri nach der 58:71 (27:42)-Niederlage im kleinen Finale des Vorbereitungsturniers in Zadar/Kroatien.

Mit Blick auf das Derby zum Auftakt gegen S.oliver Würzburg am Freitag ist der Italiener nicht beunruhigt. Es sei ja "eben nur Preseason. Daher mache ich mir keine Sorgen. Ich habe neun Monate Zeit, mir Sorgen zu machen", sagte Trinchieri, dessen Mannschaft sich 27 Ballverluste leistete.