Meister Brose Bamberg und Bayern München haben sich souverän für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) qualifiziert.

Die Bamberger gewannen das Oberfrankenderby bei medi Bayreuth 75:52 (44:19) und spielen bei der Endrunde in Berlin (18./19 Februar) um ihren fünften Titel im Wettbewerb. Die Bayern wurden ihrer Favoritenrolle beim 87:72 (43:42) über die Telekom Baskets Bonn ebenfalls gerecht.

Ein Ticket ist noch zu vergeben

ALBA Berlin ist als Gastgeber für das Top Four gesetzt, den vierten Teilnehmer ermitteln die MHP Riesen Ludwigsburg und der ungeschlagene Bundesliga-Spitzenreiter ratiopharm Ulm am späteren Sonntag (18 Uhr). Die Halbfinal-Paarungen werden am Abend ausgelost.

Bamberg, das in der Liga nur mit viel Mühe in Bayreuth gewonnen hatte (92:88 n.V.), demonstrierte beim Wiedersehen Stärke. Anfang des zweiten Viertels lagen die Gäste mit 20 Punkten vorn (30:10/13. Minute), Bayreuth war chancenlos. Als beste Werfer der Bamberger kamen Janis Strelnieks und Darius Miller auf je 13 Punkte.