Die MHP Riesen Ludwigsburg aus der Basketball-Bundesliga (BBL) müssen für drei Spiele auf Point Guard David McCray verzichten.

Der 30-Jährige wurde für eine Tätlichkeit im Ligaspiel am Samstag bei medi Bayreuth (70:87) gesperrt und zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt. Das gab die BBL am Donnerstag bekannt.

McCray kann binnen drei Tagen Berufung einlegen.

Der Aufbauspieler hatte im vierten Viertel gegen Bayreuth am Boden liegend seinem Gegenspieler De'Mon Brooks an den Hals getreten und war dafür disqualifiziert worden.