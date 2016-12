Am letzten Spieltag der Hinrunde der Basketball-Bundesliga erwartet ratiopharm Ulm die BG Göttingen (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Die noch ungeschlagenen Gastgeber wollen mit einem weiteren Sieg die Hinrunde perfekt beenden und zudem den 100. Sieg im 144. Pflichtspiel in der Ende Dezember 2011 eröffneten ratiopharm Arena feiern.

Verzichten muss der Tabellenführer dabei auf Center Tim Ohlbrecht. Der 28-Jährige zog sich im Auswärtsspiel bei Bayern München am zweiten Weihnachtsfeiertag (87:79) eine Bänderverletzung im linken Knie zu und wird in der kommenden Woche operiert. Wie lange Ohlbrecht ausfällt, ist unklar.

Auch hinter dem Einsatz von Aufbauspieler Per Günther (Nackenprobleme) steht noch ein großes Fragezeichen.

Göttingen liegt mit sechs Siegen und neun Niederlagen auf dem zehnten Tabellenplatz. Zuletzt unterlag das Team von Trainer Johan Roijakkers denkbar knapp (86:87) in Würzburg.

"Wenn es in der Bundesliga eine Statistik gäbe, die die gelaufenen Meter eines Teams festhalten könnte, Göttingen wär mit Sicherheit unter den Top3. Johan Roijakkers’ auf Movement basierendes System bedingt auch, warum sein Team am offensiven Brett so gut ist. Aus einem sehr erfahrenen Kader ragt sicherlich Alex Ruoff hervor", lobt Ulms Trainer Thorsten Leibenath den Gegner.

