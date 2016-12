Bundesligist s.Oliver Würzburg und Shooting Guard Vladimir Mihailovic gehen getrennte Wege. Der Vertrag mit dem 26-jährigen Montenegriner wurde einvernehmlich mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Mihailovic wechselt zu einem anderen, namentlich nicht genannten Ligarivalen.

Mihailovic spielte vor der Saison in der EM-Qualifikation für Montenegro. Für Würzburg kam er in zwölf BBL-Spielen zum Einsatz und dabei in 24 Minuten Einsatzzeit pro Partie durchschnittlich auf 7,3 Punkte und 2,8 Assists.