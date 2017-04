In der Basketball-Bundesliga will Bremerhaven nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder zurück in die Erfolgsspur. Die Eisbären empfangen am Freitag (ab 19.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) den Tabellen-Nachbarn aus Göttingen.

Eisbären-Trainer Sebastian Machowski rechnet sich gegen die Niedersachsen gute Chancen aus.

"Die BG ist anders als unsere letzten drei Gegner ein Team auf Augenhöhe und ich hoffe, dass meine Mannschaft das am Freitag zeigen kann," sagte der Coach.

Spielmacher Hulls kommt zurück

Mithelfen kann dann auch wieder Spielmacher Jordan Hulls. Der 26-Jährige war für die Geburt seines Kindes in die USA geflogen.

"Es gibt Dinge im Leben, die haben einfach Priorität. Jetzt kann Jordan sich wieder voll auf Basketball konzentrieren und wird uns mit seiner Qualität hoffentlich mehr Struktur im Spielaufbau verleihen," so Machowski.

Auch für die Göttinger geht es darum, eine Negativserie zu durchbrechen. Der Tabellenzwölfte verlor zuletzt fünf Mal in Folge und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.