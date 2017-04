Jared Jordan hat einen neuen Assist-Rekord in der BBL aufgestellt.

Im Spiel zwischen den Walter Tigers Tübingen und den Giessen 46ers gelang dem Aufbauspieler der Tübinger im zweiten Viertel der entscheidende Assist. Knapp drei Minuten waren gespielt als Jordan, nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte, mit einem Pass auf Mannschaftskollege Gary McGhee die 1458. Vorlage seiner BBL-Laufbahn produzierte.

Am Ende gewannen die Tübinger mit 83:76 in Gießen und Jordan steuerte sieben Assists zum Sieg bei. Damit steht der 32-Jährige nun bei 1463 Vorlagen. "Es war wichtig, dass wir gewinnen und ich den Rekord hole. Hätte ich den Rekord geholt und wir hätten verloren, wäre ich mit gemischten Gefühlen aus der Partie gegangen", sagte Jordan nach der Partie bei telekombasketball.de.

Damit überholte Jordan den bisherigen Rekordhalter Dru Joyce, der auf 1457 Vorlagen kam. Der ehemalige BBL-Profi ist ein guter Freund von NBA-Star LeBron James und auch dessen Trauzeuge.

Der 32 Jahre alte Jared Jordan lief in der BBL neben Tübingen auch für die Telekom Baskets Bonn und Brose Bamberg auf. Auch den Rekord für die meisten Assists in einem Spiel hält der US-Amerikaner mit 18 Vorlagen gegen Würzburg. In der aktuellen Saison liegt Jordan bei einem Schnitt von 8,6 Vorlagen pro Spiel. Würde er diesen Schnitt bis zum Saisonende halten, wäre das auch ein neuer BBL-Rekord.