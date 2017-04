Die Telekom Baskets Bonn und Science City Jena haben am Sonntagabend Siege in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Bonn gewann im Nachholspiel vom 19. Spieltag gegen s.Oliver Würzburg mit 101:84 (54:32). Aufsteiger Jena setzte sich in der vom 30. Spieltag vorgezogenen Partie mit 102:92 (46:53) gegen die BG Göttingen durch.

Jena kletterte durch den Sieg zumindest vorerst auf den neunten Tabellenrang und hält direkten Anschluss an die Play-off-Ränge, absolvierte aber schon ein Spiel mehr als der punktgleiche Tabellenachte Giessen 46ers. Bonn festigte durch den Erfolg den siebten Tabellenplatz und hat sechs Punkte Vorsprung auf den neunten Platz.

Die Spiele im Stenogramm:

Science City Jena - BG Göttingen 102:92 (46:53)

Beste Werfer: Knight (25), Haukohl (24), Goodwin (15), Mcelroy (11) für Jena - Eatherton (19), Waleskowski (18), Veikalas (17), Ruoff (15) für Göttingen

Zuschauer: 2821

Telekom Baskets Bonn - s.Oliver Würzburg 101:84 (54:32)

Beste Werfer: Bartolo (21), Thompson (16), Gamble (16), Silins (13), Horton (12) für Bonn - Odum (21), Powell (18), Sanford (13), Loncar (12), Betz (10) für Würzburg

Zuschauer: 4850