Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg plagen im Kampf um die Playoff-Teilnahme in der Basketball-Bundesliga Personalsorgen: Bei fünf Spielern wurde vor dem vorletzten Saisonspiel am Dienstag bei Science City Jena eine Lebensmittelvergiftung diagnostiziert.

Das teilte der Verein am Montag mit.

Nationalspieler Philipp Schwethelm und der US-Amerikaner Frantz Massenat reisten am Montagnachmittag mit dem Team Richtung Jena. Hinter dem Einsatz der beiden steht aber noch ein Fragezeichen, ebenso wie bei Brian Qvale, Dirk Mädrich und Jannik Freese, die zunächst in Oldenburg blieben.

"Ich bin dennoch guten Mutes, dass wir genug Energie haben, um in Jena zu bestehen", sagte Trainer Mladen Drijencic. Die Oldenburger stehen in Tabelle auf dem siebten Rang. Mit einem Sieg in Jena könnten die Niedersachsen die Playoff-Qualifikation beim letzten Spiel der Hauptrunde in Bonn (1. Mai) aus eigener Kraft erreichen.