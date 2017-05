In der Basketball-Bundesliga steht mit den Playoffs die heiße Phase der Saison an.

SPORT1 überträgt am Samstag die ersten Spiele der Viertelfinal-Serien zwischen Brose Bamberg (2) und Telekom Baskets Bonn (7) (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) sowie ratiopharm Ulm (1) gegen MHP Riesen Ludwigsburg (8) (LIVE-Einstieg gegen 16.45 Uhr).

Klassiker in Bamberg

Die Paarung Bamberg gegen Bonn zählt dabei zu den Klassikern in der BBL. Gegen keine andere Mannschaft mussten die Oberfranken so oft in den Playoffs antreten wie gegen die Rheinländer. Und die Partien hatten es regelmäßig in sich: So wurden etwa am 4. Mai 2006 gleich 13 Spieler nach einer Rudelbildung auf dem Spielfeld disqualifiziert.

"Ich werde oft gefragt, welchen Gegner ich mir fürs Viertelfinale gewünscht hätte. Ich antworte immer: genau diesen", meinte Andrea Trinchieri. Bambergs Trainer muss in Spiel 1 der Best-of-Five-Serie auf Nikos Zisis und Elias Harris verzichten.

Ulm gegen Angstgegner

In Ulm kommt es derweil zum Schwaben-Derby. Der Tabellenführer geht nach einer Traumsaison mit 30 Siegen bei nur zwei Niederlagen als Favorit in die Viertelfinal-Serie. Doch mit den Barockstädtern wartet der diesjährige Angstgegner auf die Ulmer. In zwei von drei Begegnungen (inklusive Pokal-Qualifikation) verließ das Team von Trainer Thorsten Leibenath das Parkett als Verlierer.

Die Statistik spricht jedoch für Ulm: Seit 1986 verlor der Hauptrundenerste nur zwei Mal gegen den Tabellenachten.

"Wir wissen wie wir Ludwigsburg schlagen können und Ludwigsburg hat gezeigt wie sie uns schlagen können", meinte Leibenath. Für sein Gegenüber sind die bisherigen Ergebnisse jedoch unwichtig. "Das ist eine neue Serie, es fängt bei 0:0 an", meinte John Patrick.

