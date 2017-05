Titelverteidiger Brose Bamberg und Hauptrunden-Sieger ratiopharm Ulm haben sich in den Playoffs der Basketball-Bundesliga zurückgemeldet und in ihren Viertelfinal-Serien ausgeglichen.

Die Bamberger siegten am Mittwochabend in Bonn souverän 87:71 (55:35) und revanchierten sich damit eindrucksvoll für die 92:93-Heimniederlage in Spiel eins vier Tage zuvor.

Ulm hatte beim 82:76 (40:40) bei den MHP Riesen Ludwigsburg erneut einige Mühe, anders als beim 93:96 nach Verlängerung im ersten Duell hatten die Schwaben diesmal das bessere Ende für sich.

Meister Bamberg spielte von Beginn an konzentriert und dominant, setzte sich konsequent ab. Die Nationalspieler Lucca Staiger und Daniel Theis waren mit jeweils 15 Punkten beste Werfer der Gäste, bei den Bonnern kam Ryan Thompson auf 13 Zähler.

In Ludwigsburg war Ulms Chris Babb mit 21 Punkten der beste Spieler, MVP Raymar Morgan steuerte 13 Zähler und neun Rebounds bei.

Am Samstag (18 Uhr im LIVETICKER) empfängt Ulm die Ludwigsburger zu Spiel drei, am Sonntag (15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) geht es in Bamberg für Brose gegen Bonn weiter.

Die Spiele im Stenogramm:

Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg 71:87 (35:55)

Beste Werfer: Thompson (13), Barovic (12), Gamble (11), Mayo (10) für Bonn - Staiger (15), Theis (15), Causeur (14) für Bamberg

Zuschauer: 5610

Playoff-Stand: 1:1

MHP Riesen Ludwigsburg - ratiopharm Ulm 76:82 (40:40)

Beste Werfer: Kennedy (14), Hammonds (14), Trice (13), Martin (10), Crawford (10) für Ludwigsburg - Babb (21), Morgan (13), Prather (13), Rubit (12), Braun (11) für Ulm

Zuschauer: 4500

Playoff-Stand: 1:1