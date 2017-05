Die Basketballer des FC Bayern München stehen in den Playoffs der BBL gewaltig unter Druck.

Die Münchner gehen mit einem 0:2-Rückstand in der Best-of-Five-Serie in das dritte Halbfinal-Match bei Meister Brose Bamberg und die Devise lautet klar: Verlieren verboten!

SPORT1 hat die Partie ab 17 Uhr LIVE im TV sowie im LIVETICKER

Bayern verpasst Ausgleich

Nach der herben Auswärtsniederlage zum Auftakt (59:82) gelang es den Bayern am Donnerstag nicht, in der Serie vor heimischem Publikum auszugleichen, obwohl sie fast die gesamte Spielzeit in Front gelegen hatten.

Stattdessen entwickelte sich das Match am Ende noch zu einem echten Krimi, den Bamberg in den letzten fünf Sekunden für sich entschied (80:76).

Drei Matchbälle für Bamberg

Damit fehlt dem Meister nur noch ein Sieg, um den Einzug ins Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft perfekt zu machen.

Den ersten der drei Matchbälle können die Bamberger, die nach dem Pokalsieg um ihr viertes Double spielen, vor heimischem Publikum nutzen.