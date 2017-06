Rickey Paulding von den EWE Baskets Oldenburg ist zum zweiten Mal in seiner Laufbahn der beliebteste Spieler der Basketball Bundesliga (BBL).

Der 34-jährige Amerikaner war bereits vor acht Jahren als "Most Likeable Player" ausgezeichnet worden, nun bekommt er den "Pascal Roller Award" für die abgelaufene Spielzeit.

45,5 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf den Flügelspieler. Auf Rang zwei landete Per Günther von ratiopharm Ulm.

Der Spielmacher, der zuletzt fünfmal in Serie in dieser Kategorie gewonnen hatte, kam auf 25,9 Prozent. Rang drei ging an Josh Mayo (Telekom Baskets Bonn).

Überreicht wird die Trophäe von Namensgeber und Ex-Nationalspieler Roller zu Beginn der nächsten Spielzeit im Herbst.