Vladimir Lucic (27) bleibt den Basketballern des FC Bayern München treu. Der frühere serbische Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Playoff-Halbfinalisten um zwei Jahre bis Sommer 2019 verlängert.

"Wir sind sehr froh, dass Vladimir bei uns bleibt und wir uns so schnell einig geworden sind", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic nach dem Vertragsabschluss am Freitag. Der Small Forward war vor einem Jahr aus Valencia an die Isar gewechselt.