Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn hat den Vertrag mit Center Julian Gamble um ein Jahr bis Sommer 2018 verlängert.

Das gaben die Rheinländer am Mittwoch bekannt. Der US-Akteur erzielte in der vergangenen Saison in der Liga durchschnittlich 13,2 Punkte und holte 6,0 Rebounds.