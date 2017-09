Der FC Bayern Basketball hat das außergewöhnliche Testspiel im Munich Airport Center des Münchner Flughafens erfolgreich gestaltet.

Der Mitfavorit um die deutsche Meisterschaft setzte sich gegen die europäische Spitzenmannschaft Real Madrid mit 80:72 (40:29) durch.

Neuzugang Jared Cunningham war mit 18 Punkten Topscorer der Münchner. Auch Maik Zirbes (17 Zähler) und Reggie Redding (15) punkteten kräftig.

Die neue Saison in der BBL beginnt für die Bayern am 30. September mit dem Auswärtsspiel in Gießen.