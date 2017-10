ALBA Berlin möchte gegen Aufsteiger Oettinger Rockets (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) wieder zurück in die Erfolgsspur.

Nach der Niederlage im Eurocup gegen Lokomotiv Kuban sind die Albatrosse gegen die Thüringer klar favorisiert. Während ALBA unter dem neuen Trainer Aito Garcia Reneses einen glänzenden Saisonstart erwischte und auf Platz zwei steht, plagen das Team von Trainer Ivan Pavic massive Verletzungssorgen, sodass der Aufsteiger nur auf Rang 15 liegt.

Erst einen Sieg konnten die Thüringer einfahren, wollen aber gegen ALBA unbedingt den Negativtrend stoppen, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu rutschen.

SPORT1 zeigt weitere Partien von ALBA Berlin in den nächsten Wochen. Am 29. Oktober das Spitzenspiel gegen Brose Bamberg (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und am 5. November den Kracher in der Hauptstadt gegen den FC Bayern München (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).