Der FC Bayern München empfängt am Freitag s.Oliver Würzburg zum Topspiel des vierten Spieltags der Basketball-Bundesliga.

SPORT1 überträgt das Duell der Unbesiegten ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV.

Zusammen mit Oldenburg und medi bayreuth stehen München und Würzburg noch ungeschlagen am oberen Ende der BBL-Tabelle. Am Freitag wird sich dieses Quartett halbieren. Denn neben dem Gipfel zwischen den Oberbayern und den Franken spielen auch Oldenburg und Bayreuth gegeneinander (SERVICE: Die Tabelle der BBL).

Rückenwind aus dem EuroCup

Erst am Mittwoch legten die Bayern einen erfolgreichen Start im EuroCup hin. Bei Galatasaray Istanbul wurde deutlich mit 86:69 (50:34) gewonnen.

Einzig die Reisestrapazen könnten vor dem Heimspiel gegen Würzburg die überzeugende Form der Vorjahres-Halbfinalisten beeinträchtigen.

Würzburg schockte bereits den Meister

Nach dem Aus in der ersten Qualifikationsrunde des FIBA Europe Cups können die Würzburger ausgeruhter in das Duell am Freitag gehen. Fast eine Woche Pause gab es für das Team um Nationalspieler und Ex-Münchner Robin Benzing nach dem 74:64 (30:37)-Erfolg über die Eisbären Bremerhaven.

Dazu haben die Würzburger in dieser Saison Erfahrung mit Siegen gegen die großen B's der Bundesliga. Am ersten Spieltag wurde Meister Brose Bamberg im Frankenderby mit 76:73 (46:39) knapp geschlagen. Gegen den aktuellen Tabellenführer Bayern München wird es trotzdem schwer für die Franken (SERVICE: Der Spielplan der BBL).