Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga ihre Generalprobe für das Kräftemessen mit Titelverteidiger Brose Bamberg am 19. November (17.30 Uhr) erfolgreich bestanden. Der Spitzenreiter gewann am 9. Spieltag 84:72 (51:45) gegen die Walter Tigers Tübingen und baute mit dem fünften Sieg in Serie die Tabellenführung aus.

Vor 5743 Zuschauer im Audi Dome tat sich der Gastgeber gegen die mutig aufspielenden Gäste nach der Pause schwer, Tübingen bereitete den Münchnern besonders aus der Distanz große Probleme. Doch angeführt von Topscorer Jared Cunningham (23 Punkte) holten die Bayern den Rückstand auf und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Medi Bayreuth gewann bereits am Samstag das Verfolgerduell gegen ALBA Berlin 83:76 (38:30) und verbuchte den siebten Sieg im neunten Auftritt.

Der dreimalige Vizemeister Ulm kommt derweil nach seinem Fehlstart langsam in Schwung. Der Hauptrundensieger der vergangenen Saison feierte beim 88:77 (39:40) gegen die Löwen Braunschweig den dritten Sieg in Folge. Die Entscheidung fiel im letzten Viertel, als Ulm innerhalb weniger Minuten aus einem 64:64 eine 83:68-Führung machte.