Am Sonntag treffen am 10. Spieltag der Basketball-Bundesliga die Telekom Baskets Bonn auf medi Bayreuth. SPORT1 zeigt die Partie ab 15 Uhr LIVE im Free-TV.

Auswärts haben die Gäste aus Bayreuth momentan einen Lauf. Zuletzt gewannen sie in Ulm und Oldenburg und wollen diese Serie in Bonn nun weiter ausbauen. Im letzten Spiel vor dem zweiwöchigen FIBA-Break können die Oberfranken ihre Topplatzierung festigen.

Momentan rangieren sie hinter dem FC Bayern und den MHP Riesen Ludwigsburg auf dem dritten Tabellenplatz. Erst zwei Niederlagen musste das Team von Trainer Raoul Korner hinnehmen, diese Statistik wollen sie selbstverständlich wahren.

Für die Hausherren geht es hingegen um die Festigung ihres Playoff-Rangs. Im Rennen um einen Platz in den diesjährigen Finals spüren die Bonner bereits die Konkurrenz in ihrem Nacken. Momentan belegen sie den achten Tabellenplatz, der für eine Playoff-Teilnahme ausreichen würde.

Bayern empfängt Bamberg zum Topspiel

Außerdem trifft am Sonntag der Tabellenführer FC Bayern auf den amtierenden Meister Brose Bamberg (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER). In dem Topspiel ist viel Spannung vorprogrammiert. Nachdem die Saison der Bamberger holprig begann, sind sie inzwischen wieder in ruhigerem Fahrwasser.

Doch auf das Team von Andrea Trinchieri wartet niemand geringeres als das beste Defensivteam der Liga. Nicht umsonst stehen die Bayern momentan mit nur einer Niederlage ganz oben an der Tabelle.