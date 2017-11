Der dreimalige Vizemeister ratiopharm Ulm kommt nach seinem Fehlstart in der Bundesliga langsam in Schwung. Der Hauptrundensieger der vergangenen Saison feierte beim 88:77 (39:40) gegen die Löwen Braunschweig den dritten Sieg in Folge.

Die Entscheidung fiel im letzten Viertel, als Ulm innerhalb weniger Minuten aus einem 64:64 eine 83:68-Führung machte. Für die mit vier Niederlagen in die Saison gestarteten Ulmer trafen Per Günther, Trey Lewis (beide 17 Punkte), Luke Harangody (14) und Ryan Thompson (10) zweistellig. (Die BBL-Tabelle)

Während das Team aus Baden-Württemberg mit 8:10 Punkten im gesicherten Mittelfeld liegt, droht Braunschweig nach der sechsten Niederlage in neun Spielen erneut der Kampf um den Klassenerhalt. (Die Ergebnisse der BBL)

ratiopharm Ulm - Basketball Löwen Braunschweig 88:77 (39:40)

Beste Werfer: Günther (17), Lewis (17), Harangody (14), Thompson (10) für Ulm - Eatherton (21), Klepeisz (13), Kone (12), Lansdowne (11) für Braunschweig

Zuschauer: 6200