Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss bei der Europameisterschaft (31. August bis 17. September) höchstwahrscheinlich auf Niels Giffey verzichten.

Der 26 Jahre alte Profi von ALBA Berlin fehlt aufgrund einer Entzündung im Knie zunächst beim am Freitag beginnenden Auftaktlehrgang in Kienbaum. Für die EM sehe es aktuell "schlecht aus", sagte Giffey der Bild-Zeitung: "Meine Hoffnung ist, nichts in die Saison zu schleppen."

Damit verschärfen sich die Personalsorgen von Bundestrainer Chris Fleming vor der EuroBasket mit der Vorrunde in Tel Aviv weiter. Paul Zipser (Chicago Bulls) und Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) fehlen der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ebenfalls, da sie sich in diesem Sommer auf ihr NBA-Engagement konzentrieren wollen.