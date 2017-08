NBA-Star Dennis Schröder will bei der Basketball-Europameisterschaft (31. August bis 17. September) als echter Leader vorangehen.

Ohne Dirk Nowitzki an seiner Seite, der seine Länderspiel-Karriere beendet hat, müsse er "auf jeden Fall einen besseren Job machen als vor zwei Jahren", sagte der 23 Jahre alte Spielmacher der Atlanta Hawks am Mittwoch in Hamburg: "Es fängt immer mit dem Point Guard an."

Schröder will Führungsspieler sein

Nach einer starken Saison in der NBA sieht sich der gebürtige Braunschweiger gewappnet für ein erfolgreiches Turnier: "Ich habe es letztes Jahr in Atlanta geschafft und will jetzt immer besser als Führungsspieler sein, auch abseits des Feldes mit meinen Mitspielern."

Schröder war am Mittwoch wie NBA-Neuling Daniel Theis zum Team von Bundestrainer Chris Fleming gestoßen, das in den kommenden Tagen im Rahmen des Supercups in der Hansestadt auch spielerisch zusammenwachsen will.

DBB-Auswahl muss drei Mal ran

Zunächst trifft die Auswahl des DBB am Freitag (18.30 Uhr) auf Russland, am Samstag (17.30 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) stehen dann Duelle mit Polen und Serbien an. Verzichten muss Fleming dabei auf den am Knie verletzten Karsten Tadda. Auch Johannes Voigtmann soll noch geschont werden.

SPORT1 zeigt alle Supercup-Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft LIVE im TV

"Für uns ist in erster Linie wichtig, dass wir uns kennenlernen und zusammenspielen", sagte Fleming zum Supercup. Bei der EM sei es dann von besonderer Bedeutung, einen guten Start hinzulegen: "Wenn man durch die Vorrunde durchkommt, ist alles offen."

Auch Schröder sieht gute Chancen für das deutsche Team. "Jeder ist bereit und wir wollen ein Topteam sein. So müssen wir auch an die Sache herangehen und dürfen vor keinem Team Angst haben", sagte er: "Wir haben auf jeden Fall eine Chance, viel zu erreichen."

Die deutsche Mannschaft spielt bei der EM in Gruppe B in Tel Aviv/Israel.