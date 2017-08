Deutschlands nächster Gruppengegner Georgien hat bei der Basketball-EM für die erste Überraschung gesorgt. Das Team um Sasa Patschulia vom NBA-Champion Golden State Warriors schlug den Medaillenkandidaten Litauen zum Vorrundenauftakt in Tel Aviv/Israel mit 79:77 (34:39).

Bester Werfer des packenden Spiels war der Georgier Tomike Shengelia (29 Punkte).

SPORT1 zeigt alle Highlights der Basketball-EM im Free-TV

Die deutsche Mannschaft führt die Gruppe B nach ihrem 75:63 (39:33) gegen die Ukraine vor Georgien an, das am Samstag (14.45 Uhr im LIVETICKER) Dennis Schröder und Co. vor eine schwierige Aufgabe stellen wird. Im dritten Gruppenspiel trifft am Abend Gastgeber Israel auf Italien.

In der Gruppe A setzten sich die Favoriten durch. Slowenien schlug Polen 90:81 (53:46), Goran Dragic war mit 30 Punkten Topscorer beim Sieger. Griechenland ließ Island beim 90:61 (37:33) wie erwartet keine Chance.