Griechenland hat sich bei der Basketball-EM auf den letzten Drücker das Achtelfinalticket gesichert.

Zum Abschluss der Vorrunde in Helsinki/Finnland setzte sich der zweimalige Europameister im entscheidenden Duell mit 95:77 (49:43) gegen die Polen durch, die damit ausgeschieden sind.

Kostas Sloukas hatte mit 24 Punkten großen Anteil am Erfolg der Griechen, die in der Gruppe A nur Vierte wurden. In der Runde der letzten 16 geht es damit gegen Litauen, das die Gruppe B in Tel Aviv/Israel vor Deutschland und Italien gewann.

Damit ist beim Turnier nur noch ein Achtelfinalplatz zu vergeben. Georgien ist derzeit in der Staffel B Vierter und würde damit zur Finalrunde nach Istanbul/Türkei fahren. Die Ukraine kann die Georgier aber am Abend mit einem Sieg gegen Israel überholen.