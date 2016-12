Vizemeister ratiopharm Ulm ist ebenso wie Bayern München im Eurocup auf dem besten Weg in die zweite Runde. Die Ulmer bezwangen den zuvor ungeschlagenen israelischen Ex-Meister Hapoel Jerusalem mit dem früheren NBA-Star Amar'e Stoudemire überzeugend mit 103:77 (53:37) und zogen nach dem dritten Sieg im vierten Spiel in der Gruppe D mit dem Tabellenführer gleich.

Die Bayern führen nach dem problemlosen 68:44 (31:17) bei Budocnost Podgorica in Montenegro die Gruppe C mit ebenfalls drei Erfolgen in vier Partien sogar an. Devin Booker war mit zehn Punkten erfolgreichster Schütze.

Bester Ulmer Punktesammler war Per Günther (19). Stoudemire, der 924 NBA-Spiele für die Phoenix Suns, New York Knicks, die Dallas Mavericks und Miami Heat bestritt, kam auf zehn Zähler. Vier der fünf Teams pro Gruppe erreichen die Runde der besten 16.