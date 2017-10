Der nach drei Ligaspielen noch sieglose Basketball-Vizemeister ratiopharm Ulm hat im Eurocup dank eines starken Schlussviertels einen weiteren Fehlstart verhindert.

Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath gewann ihr Heimspiel gegen den türkischen Vertreter Tofas Bursa 83:73 (42:44), verwandelte dabei mit einem 18:0-Lauf binnen 6:22 Minuten einen 60:66-Rückstand in eine 78:66-Führung.

Leibenath musste gegen Eurocup-Debütant Bursa neben Tim Ohlbrecht auch auf Per Günther verzichten. Der Kapitän wurde am Dienstag Vater eines Sohnes.

Trotz der beiden Ausfälle konnte Ulm das Spiel lange ausgeglichen gestalten. Als sich die Gäste im letzten Abschnitt etwas absetzen konnten, schien die Partie gelaufen. Doch ein Dreier des mit 26 Punkten erfolgreichsten Ulmer Schützen Joseph Lewis leitete die erfolgreiche Aufholjagd ein.

Die Ulmer hatten in der vergangenen Saison, in der sie in der Bundesliga mit 27 Siegen einen Startrekord erzielten, die Top-16-Runde erreicht, waren dort aber nach sechs Niederlagen ausgeschieden. Neben Ulm nehmen auch noch Bayern München und Alba Berlin am Eurocup teil.