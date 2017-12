Der frühere deutsche Meister ALBA Berlin hat im EuroCup die vierte Saisonniederlage kassiert.

Der Bundesligist war am 9. Spieltag in der litauischen Hautstadt Vilnius beim 73:94 (35:44) gegen Lietuvos Rytas chancenlos und verlor damit wettbewerbsübergreifend zum dritten Mal nacheinander.

ALBA, das schon vor dem Spiel die Top-16-Runde erreicht hatte, verpasste durch die Niederlage die Chance, sich vorzeitig den zweiten Platz in der Gruppe C zu sichern.

Auf dem Papier würden in diesem Falle in der zweiten Gruppenphase die einfacheren Gegner warten. Bester Werfer bei ALBA war am Mittwoch Bogdan Radosavljevic mit 14 Punkten.