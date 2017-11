Anzeige

Basketball, Euroleague: Brose Bamberg verliert bei Olimpia Milano Bamberg mit Dämpfer in Euroleague / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Bamberg-Trainer Andrea Trinchieri erlebt in Mailand einen bitteren Abend © Getty Images

Bamberg kann an die sensationelle Aufholjagd gegen den FC Barcelona in der Euroleague nicht anknüpfen. In Mailand verliert das Team von Trainer Andrea Trinchieri.