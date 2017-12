Der deutsche Basketballmeister Brose Bamberg hat in der EuroLeague eine Heimniederlage gegen Tabellenführer ZSKA Moskau kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri unterlag dem russischen Spitzenklub mit 76:92 (39:42). Für Bamberg war es die sechste Niederlage im elften Spiel (DATENCENTER: Die Tabelle).

Bamberg, das am vergangenen Spieltag in Moskau beim russischen Vizemeister Chimki verloren hatte (73:82), begegnete ZSKA zu Beginn auf Augenhöhe. Vor 6150 Zuschauern lieferten sich beide Teams in der ersten Hälfte einen Schlagabtausch, bei dem sich die Gäste mit einem knappen Vorsprung in die Pause retteten.

In der zweiten Hälfte hielten die Gastgeber zunächst mit, doch ab Mitte des dritten Viertels rissen die Gäste um den stark aufspielenden früheren NBA-Profi Nando de Colo das Spiel an sich und baute die Führung zwischenzeitlich auf 19 Punkte aus. Bamberg kassierte die 14. Niederlage im 15. Spiel gegen ein russisches Team.

Bester Werfer der Partie war der französische Nationalspieler de Colo mit 20 Punkten, Augustine Rubit erzielte für Bamberg die meisten Zähler (16). ZSKA bleibt mit neun Siegen und zwei Niederlagen Tabellenerster. Die besten acht von insgesamt 16 Mannschaften ziehen in die nächste Runde ein.

Das Spiel im Stenogramm:

Brose Bamberg - ZSKA Moskau 76:92 (39:42)

Beste Werfer: Rubit (16), Hickman (13) für Bamberg - De Colo (20), Clyburn (15), Rodriguez (14), Higgins (12), Antonow (12) für Moskau

Zuschauer: 6150