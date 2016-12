Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft startet gegen die Ukraine in die EM (31. August bis 17. September 2017).

Nach dem Auftakt am 31. August geht es in Tel Aviv gegen Georgien (2. September), Gastgeber Israel (3.), Italien (5.) und Litauen (6.). Die schweren Brocken kommen damit in der Gruppe B erst zum Schluss.

Vier Teams aus jeder der vier Sechsergruppen kommen ins Achtelfinale. Die Finalrunde (ab 9. September) findet in Istanbul/Türkei statt. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) war bei den Europameisterschaften 2013 und 2015 jeweils in der Vorrunde gescheitert, die Auslosung am Dienstag verlief aber glücklich. "Die Gruppen sind dieses Mal viel ausgewogener besetzt als 2015", sagte Bundestrainer Chris Fleming.

Die Tipp-off-Zeiten stehen noch nicht fest.

Der Vorrunden-Spielplan im Überblick:

Gruppe B (Tel Aviv/Israel)

Deutschland - Ukraine 31. August

Deutschland - Georgien 2. September

Israel - Deutschland 3. September

Deutschland - Italien 5. September

Deutschland - Litauen 6. September