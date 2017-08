NBA-Neuling Daniel Theis wird der deutschen Basketball-Nationalmannschaft im letzten Spiel des Supercups in Hamburg gegen Serbien (Sonntag, 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) fehlen.

Nach Angaben des Deutschen Basketball Bundes (DBB) müsse der 25-Jährige von den Boston Celtics am Sonntagmorgen in die USA reisen, um Verpflichtungen mit seinem neuen Klub aus der nordamerikanischen Profiliga nachzukommen.

"Er muss nach Boston. Das war geplant", sagte Bundestrainer Chris Fleming nach der Niederlage gegen Polen (75:80). Theis war erst am Mittwoch zum Nationalteam gestoßen.

Ob Theis bei der EM-Generalprobe der DBB-Auswahl gegen Frankreich am 27. August in Berlin wieder zur Verfügung stehen wird, ließ der Verband am Samstagabend offen. Seine Teilnahme an der EuroBasket (31. August bis 17. September), bei der Deutschland in der Vorrunde in Tel Aviv/Israel auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen trifft, sei durch die USA-Reise aber nicht gefährdet.