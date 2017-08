In vier Jahren könnte die Basketball-EM wieder in Deutschland stattfinden.

"Wir erwägen ernsthaft, uns für die EM 2021 mit einer Vorrunde und einer Endrunde zu bewerben", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt des Supercups in Hamburg (LIVE im TV auf SPORT1).

Schon 2015 fanden Vorrundenspiele mit der deutschen Mannschaft in Berlin statt. In vier Jahren aber soll nach den Worten von Weiss in Deutschland auch das Finale ausgetragen werden.

Eine Europameisterschaft im eigenen Land "wäre für die Generation, die wir jetzt haben, ein Höhepunkt auf dem Weg zur WM 2023 und Olympia 2024", betont der DBB-Boss.

Er möchte - analog zur anstehenden EM in diesem Jahr - die Titelkämpfe zusammen mit drei weiteren Verbänden auszurichten.

"Das könnten Tschechien, Polen, Schweden, Italien oder Spanien sein", so Weiss.

Die EM 2021 wird wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres vergeben.