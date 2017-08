Bundestrainer Chris Fleming hat seinem Schlüsselspieler Dennis Schröder kurz vor dem Start in die Basketball-EM noch einmal den Rücken gestärkt.

"Bei der EM vor zwei Jahren gab es öffentliche Kritik an seiner Leistung. Sicher hat er damals auch Fehler gemacht, aber er hat überragend gespielt", sagte Fleming der Sport Bild.

NBA-Profi Schröder von den Atlanta Hawks hatte sich zuletzt öffentlich über die fehlende Unterstützung bei der EuroBasket 2015 beklagt, auch von Seiten des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Nun nahm Fleming den Spielmacher in Schutz: "Damals war er gerade 21 Jahre alt. Und dann war die EM vor heimischem Publikum in Berlin. Das war nicht einfach für Dennis, die Last auf seinen Schultern war groß."

Am Donnerstag startet das DBB-Team gegen die Ukraine in die Europameisterschaft (14.45 Uhr im LIVETICKER, Highlights 19 Uhr im TV auf SPORT1). Fleming erwartet von Schröder (23) eine Menge: "Wir brauchen seine Punkte. Aber er muss auch seine Mitspieler in Szene setzen. Er kann jeden 20 Prozent besser machen."