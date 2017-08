Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss in den kommenden EM-Tests ohne Center Johannes Voigtmann auskommen.

Der 24-Jährige vom spanischen Erstligisten Saski Baskonia zog sich am Samstag beim 69:71 gegen Belgien eine Leistenverletzung zu. Voigtmann reist daher nicht mit zum Vier-Länder-Turnier im russischen Kasan, wo die DBB-Auswahl am Wochenende auf Island, Russland und Ungarn trifft.

"Natürlich würden wir mit Jo viel über ihn und mit ihm spielen. Wir hoffen, dass er beim Supercup wieder einsteigen kann", sagte Bundestrainer Chris Fleming: "An unserer Grundkonzeption ändert sich durch sein Fehlen aber nichts. Insofern bekommen nun die anderen Großen mehr Spielzeit und damit Erfahrung. Sie können sich zeigen."

Beim Supercup in Hamburg trifft Deutschland vom 18. bis 20. August auf Serbien, Polen und erneut Russland. Die EM findet vom 31. August bis 17. September statt, die Fleming-Auswahl spielt in Gruppe B in Tel Aviv/Israel.