Ohne NBA-Jungstar Dennis Schröder ist die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit einer Niederlage in den EM-Sommer gestartet.

Im ersten Länderspiel der Vorbereitung auf die Eurobasket (31. August bis 17. September) unterlag das Team von Bundestrainer Chris Fleming gegen Belgien knapp mit 69:71 (30:32). Beste Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Erfurt waren Danilo Barthel (15 Punkte) und Robin Benzing (13).

"Es ist wie so üblich am Anfang sehr, sehr schwierig. Die Abstimmung ist noch nicht so richtig da. Wir hätten in die Verlängerung gehen müssen", sagte Kapitän Benzing, ergänzte aber: "Für eine Woche Lehrgang ist das nicht so schlecht." Fleming meinte: "Deutschland muss zurücklaufen. Wir haben sehr viel gestanden. Wir haben sehr teuer dafür bezahlt, dass wir nicht zurückgelaufen sind."

Zwei NBA-Spieler dabei, zwei nicht

Am Samstagabend fehlten die NBA-Profis Schröder (Atlanta Hawks) und Daniel Theis (Boston Celtics), die erst in etwas mehr als einer Woche zur Mannschaft stoßen. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) stehen aufgrund ihrer Verpflichtungen in der stärksten Liga der Welt hingegen den gesamten Sommer nicht zur Verfügung.

Vor 3700 Zuschauern in der Erfurter Messehalle erwischten die Gäste den besseren Start, ehe Danilo Barthel das deutsche Team durch einen Dreipunktwurf erstmals mit 11:10 in Führung brachte.

Video Nowitzki prophezeit Schröder große Zukunft

Das erste Basketball-Länderspiel in Thüringen überhaupt blieb lange ein enger Schlagabtausch, Deutschland führte nach dem ersten Viertel nur mit 17:16 und lag zur Halbzeit 30:32 zurück. Noch vor der Pause feierte Isaiah Hartenstein seine Premiere im DBB-Dress. Der 19 Jahre alte Center wurde im NBA-Draft im Juni an 43. Stelle von den Houston Rockets ausgewählt.

Noch ist aber nicht klar, ob der 2,13-m-Hüne in der kommenden Saison auch in Nordamerika spielen wird. In der deutschen Auswahl, in der Alex King (Bayern München) geschont wurde, fügte er sich auf der Position unter dem Korb gut ein.

Voigtmann fällt aus

Nach dem Seitenwechsel musste Fleming auf Johannes Voigtmann verzichten. Der Thüringer, der beim spanischen Klub Baskonia Vitoria aktiv ist, prellte sich in seiner Heimat bei einem Zusammenstoß das Knie leicht und klagte über eine Leistenzerrung.

Ohne den Center hatten die Gastgeber aufgrund vieler individueller Fehler teilweise große Probleme und lagen zwischenzeitlich schon mit neun Punkten hinten.

Zum Beginn des Schlussviertels wurde dieser zwar auf einen Zähler verringert (52:53), die Belgier ließen sich den Sieg aber nicht mehr nehmen. Der letzte Wurf von Hartenstein kam zu spät.

Bei der EM trifft die deutsche Auswahl in der Vorrunde in Tel Aviv/Israel auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. In der Vorbereitung stehen in den kommenden Wochen noch Turniere in Kasan/Russland und Hamburg sowie die Generalprobe am 27. August in Berlin gegen Frankreich auf dem Programm. Zuletzt war die Mannschaft bei den Europameisterschaften 2013 und 2015 jeweils schon in der Vorrunde ausgeschieden.