Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben beim World-Tour-Turnier in Den Haag das Achtelfinale erreicht.

Das Hamburger Duo besiegte in der ersten K.o.-Runde die Kanadierinnen Taylor Pischke und Kristina May 2:0 (21:18, 21:19). In der Runde der letzten 16 treffen Ludwig/Walkenhorst auf die Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré.

Es ist erst das dritte internationale Turnier in dieser Saison, das das Duo gemeinsam bestreitet. Ludwig hatte sich im Winter aufgrund chronischer Schmerzen einer Schulter-Operation unterzogen.

Isabel Schneider und Victoria Bieneck stehen ebenfalls im Achtelfinale. Als Beste ihres Pools übersprangen sie die erste K.o.-Runde allerdings. Im Achtelfinale treffen Schneider/Bieneck auf die Olympia-Vierten Larissa/Talita.