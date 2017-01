Per Mertesacker, Aaron Ramsey und Alex Iwobi waren fachfremd unterwegs. Zwar zauberten die Arsenal-Stars mit dem üblichen Spielgerät, allerdings auf einem Basketball-Court.

Die Fußballer tricksten zusammen mit den Dunking Devils, die schon bei Britain's Got Talent für Furore sorgten. Die spektakulären Dunks überließen die Drei zwar den Basketball-Akrobaten, aber ihre Vorlagen sind auch durchaus sehenswert.

Das Ergebnis des Zusammenspiels ist spektakulär.

Die perfekte Einstimmung auf die Global Games, die am Donnerstag in der O2-Arena in London statfinden.