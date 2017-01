Tennis-Profi Nick Kyrgios sorgt erneut für Aufsehen.

Nach seinem Viersatz-Sieg in einem Showmatch gegen Rafael Nadal in Sydney trat der Australier, der schon häufig wegen Disziplinlosigkeiten auffiel, in einem T-Shirt mit provokantem Aufdruck vor die Journalisten.

Kyrgios zeigte sich in der Mixed Zone mit einem schwarzen Shirt, auf das Gesicht des kommenden US-Präsidenten Donald Trump aufgedruckt war - versehen mit zwei Teufelshörnern und einem X auf jedem Auge.

Unter dem Konterfei steht: "F… Donald Trump".

Auf die Frage, was der Aufdruck zu bedeuten habe, sagte der 21-Jährige nur: "Das ist selbtserklärend."