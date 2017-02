Der FC Arsenal war ja irgendwie schon immer ein internationaler Klub.

In Zeiten, in denen es Manager Arsene Wenger auf die Spitze trieb, lief in der Startelf nicht ein einziger Engländer auf.

Inzwischen spielen einheimische Stars wie Alex Oxlade-Chamberlain an der Seite von internationalen Topspielern wie Mesut Özil oder Granit Xhaka. Teamintern werden bei den Gunners mehr als 20 Landessprachen gesprochen.

Da braucht es jemanden, der zwischen den Kulturen vermittelt. Diese Aufgabe fällt dann und wann den beiden früheren Bundesliga-Akteuren zu.

Auf Youtube kursiert ein Video, in denen Özil und Xhaka ihren Teamkollegen Oxlade-Chamberlain und Lucas Perez speziell deutsche Redewendungen beibringen.

Eine Aufgabe, an der sich das britisch/spanische Duo versucht: "Ich habe heute total den Ohrwurm." Perez versteht zunächst mal nur Bahnhof. Besser klappt's da schon mit "Das Runde muss ins Eckige".

Dann kommt Quizmaster Xhaka: "Gamme Go Tschuute? Hopp De Bäse!"

Oxlade-Chamberlain guckt erst perplex, wiederholt dann einfach die Laute, die er aufgeschnappt hat.

Bevor Xhaka korrigieren kann, antwortet der englische Nationalspieler: "Oh, ich bin Deutscher. Nicht schlecht, hä?"

Dass es sich maximal um Schweizerdeutsch gehandelt hat, Schwamm drüber...

Mesut Özil befindet: "Mann, was Besseres habe ich den ganzen Tag nicht gehört." Sprach es und brach in schallendes Gelächter aus.