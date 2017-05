Nico Rosberg wird zum zweiten Mal Vater. Dies berichtet die Bild am Sonntag.

Der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister bestätigte der Zeitung, dass er und seine Frau Vivian ein weiteres Kind erwarten. "Wir freu­en uns tie­risch! Es ist das größ­te Ge­schenk, zu­sam­men neues Leben zu schen­ken", sagte Rosberg.

Ob Tochter Alaia einen Bruder oder eine Schwester bekommt, wollten die beiden jedoch nicht verraten.

Nico Rosberg lebt mit seiner Familie in Monaco. Am 28. Mai dürfte er in seinem Wohnort auf viele seiner ehemaligen Kollegen treffen. Dann gastiert die Formel 1 auf den engen Straßen Monte Carlos zum sechsten WM-Lauf der Saison 2017.