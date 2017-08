Nach der Karriere ist vor der Karriere - dieses Motto hat sich auch Ex-Sprint-Star Usain Bolt zu Herzen genommen.

Erst vor etwas mehr als einer Woche bestritt der Jamaikaner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London das letzte Rennen seiner Profi-Karriere - und arbeitet schon jetzt mit Hochdruck an einer neuen Lebensaufgabe.

Bolt will seine bereits seit 2011 bestehende jamaikanische Fast-Food-Kette "Usain Bolt's Tracks and Records" - oder kurz "UBTANDR" - weiter ausbauen. In den nächsten fünf Jahren sollen 15 Restaurants in Großbritannien eröffnet werden.

Nachdem es für ihn jahrelang schnell auf der Tratanbahn zuging, übernimmt er dieses Motto nun also auch in der Küche.

Zur Auswahl gibt es traditionelle jamaikanische Schnellgerichte. Unter anderem stehen auf der Speisekarte "Jerk Pork" (mariniertes Schweinefleisch vom Grill), Pan Chicken, Reis und Bohnen, Janga-Suppe, Fisch-Eintopf - und Bolts Spezialität: "Burger à la Usain".

Bolts erster Schnellrestaurant eröffnete 2011 in Kingston auf Jamaica.