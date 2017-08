Der frühere Nationalspieler Mike Hanke geht unter die Unternehmer.

Zusammen mit seinem ehemaligen Teamkollegen bei Borussia Mönchengladbach, Thorben Marx, hat Hanke das Fußball-Lifestyle-Portal "tivela.com" ins Leben gerufen.

Der Ex-Stürmer bietet auf seiner Internetseite unter anderem Kleidung, Accessoires und sogar Parfum-Düfte der Bundesliga-Stars an.

Hanke trug in seiner Karriere zwölf Mal das Nationaltrikot. In der Bundesliga war der heute 33-Jährige für Schalke 04, Wolfsburg, Hannover, Borussia Mönchengladbach und Freiburg aktiv, bevor er seine aktive Karriere 2014 in China beendete.