Die Ball-Familie um Vater LaVar und seine drei Söhne Lonzo, LiAngelo und LaMelo erklimmt die nächste Stufe in Sachen Selbstvermarktung.

Bei der eigenen Basketball-Marke "Big Baller Brand" macht die wohl umtriebigste und lauteste Familie im US-Sport nicht Halt, jetzt starten die Balls auch mit ihrer eigenen Reality-Show. Ab Donnerstag werden regelmäßig Folgen auf Facebook veröffentlicht.

"Lernt LaVar, Tina und ihre drei Söhne kennen, die alle dazu geboren wurden, Profi zu werden", heißt es in einer Ankündigung zu "Ball in the Family".

Mittelpunkt der Serie soll die sportliche Karriere der drei Ball-Söhne sein. Allerdings versprechen die Macher auch private Einblicke ins Leben der Protagonisten. So werden unter anderem die Genesung von Mutter Tina nach einem Schlaganfall oder die Beziehungsprobleme von Lakers-Hoffungsträger Lonzo thematisiert.

Der älteste Sohn Lonzo (19) wurde im Sommer von den Los Angeles Lakers an Position zwei im NBA-Draft ausgewählt und überzeugte bereits bei seinen ersten Auftritten in der Summer League.

LiAngelo (18) wird in der kommenden Saison, wie bis zum diesjährigen NBA-Draft auch sein großer Bruder Lonzo, für die Collegemannschaft von UCLA auflaufen, der 16-jährige LaMelo spielt an der Highschool für Chino Hills.