Benimm sieht anders aus: Ein junger Fan der Wrestling-Liga WWE hat seinen Platz in der ersten Reihe ausgenutzt, um Damenchampion Alexa Bliss am Po zu betatschen.

Als die Titelträgerin des RAW-Rosters Alexa Bliss nach einem Match von ihrer Verbündeten Nia Jax über die Schulter geworfen und um den Ring getragen wurde, nutzte ein junger Fan die Gunst der Stunde.

Er saß am Rand des Rings, hob die Hand - und verpasste der in diesem Moment wehrlosen Bliss einen Klaps auf das Gesäß. Ein anderer Fan nahm die skurrile Szene zufällig als Video auf und teilte sie bei Twitter.

Unterhaltsame Details zu entdecken

Unterhaltsame Details, die in dem Clip zu entdecken sind: Der Moment nach dem Klaps, in dem den Fan doch etwas Schamgefühl zu überkommen scheint - und der, in dem Bliss' Partnerin offensichtlich der Gedanke durch den Kopf schießt: "Na, der traut sich was."

Bliss ist derzeit das weibliche Aushängeschild bei WWE: Seit Ende April hält die athletische und unterhaltsame 26-Jährige den Titelgürtel des RAW-Kaders, nachdem sie zuvor auch schon bei SmackDown Champion gewesen war.

In der Nacht zum Montag, beim SummerSlam, steht ihr nächstes großes Match gegen Herausforderin Sasha Banks an.