Wide Receiver Marvin Jones von den Detroit Lions hat seine spielfreie Zeit für einen ungewöhnlichen Auftritt genutzt.

Jones hat am Casting für die neue Staffel von "American Idol", dem amerikanischen Original von"Deutschland sucht den Superstar", teilgenommen. Für den Receiver hat sich mit seinem Auftritt vor den Juroren Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan ein Traum erfüllt.

Ist er eine Runde weiter?

"Eigentlich ist es ganz lustig, ich bin jetzt seit sechs Jahren in der NFL und viele wissen immer noch nicht, dass ich singen kann", sagte Jones zu seinem ungewöhnlichen Ausflug.

Ob er eine Runde weiter ist, ist noch offen, weil sein Auftritt erst im März 2018 ausgestrahlt wird.

Was viele nicht wissen: Jones nimmt seit Jahren eigene Lieder auf, veröffentlicht hat er aber noch keine. Während der Preseason wurde immerhin einer seiner Songs, "Count it Up", im heimischen Ford Field Stadium gespielt.